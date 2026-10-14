Евгений Солнцев поздравил оренбуржцев из Кувандыка с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Губернатор Евгений Солнцев поздравил семью Струевых из Кувандыка Оренбургской области с победой во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества».

Василий Васильевич и Татьяна Алексеевна в браке уже 39 лет. Василий Струев - ветеран боевых действий и участник СВО. Глава семьи был дважды награждён медалью «За отвагу». А Татьяна Струева является человеком с активной гражданской позицией, она и предприниматель, и волонтёр. Семья оренбуржцев Струевых вносит значимый вклад в развитие региона. Старший сын Евгений – мастер художественной ковки. Созданная им десятиметровая металлическая карта России представляла Оренбуржье на фестивале «Время Крыма». Младший сын Антон – Герой России, полковник и командир батальона, принимавший участие в боевых действиях в Дагестане, Сирии и в зоне СВО.

Как сообщили в министерстве социального развития Оренбургской области, Струевы вносят личный вклад в сохранение исторической памяти, они создали домашний музей. Изучают архивные документы, восстанавливают истории подвигов своих предков – участников Великой Отечественной войны.

"Искренне рад, что в Оренбуржье живут такие сильные, неравнодушные и преданные своему делу люди. Поздравляю семью Струевых с заслуженной победой!", - написал в своем официальном канале в МАХ Евгений Солнцев.