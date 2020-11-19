Россияне хотят видеть МРОТ в 2-3 раза выше, чем сегодняшний

Правительство собирается перейти на новую методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), но это, кажется, не устроит россиян. Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показывает: наши соотечественники желают видеть МРОТ в 2-3 раза больше, чем он есть. А предложение Минтруда увеличит этот минимум всего на несколько процентов.

Исследователи предлагали россиянам из городов с населением более 500 тыс. человек назвать сумму от 12 130 руб. (федеральный МРОТ в этом году) до 52 123 руб. (максимальная среднемесячная номинальная зарплата в России в этом году).

Наибольшие запросы у москвичей – 40 100 руб. У них же самый высокий региональный МРОТ в стране – 20 361 руб. (все данные на 1 ноября 2020 года). А вот на втором и третьем местах оказался Дальний Восток – Хабаровск и Владивосток желают МРОТ в 37 600 и 37 400 руб. соответственно. На четвертом месте запросы красноярцев – 35 800 руб. Санкт-Петербург на пятом месте с желаемым МРОТ в 35 500 руб. Также в топ-10 Омск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Новокузнецк и Махачкала.

В число самых непритязательных попали жители Саратова, Тольятти, Оренбурга, Ульяновска и Кирова. Но даже в Кирове, который попал на последнее место, считают, что МРОТ должен составлять не менее 27 300 – это более чем в два раза больше существующего норматива.

В Уральском регионе наибольшие запросы у тюменцев – 35 400 руб. В Екатеринбурге (11 место) и Уфе (12 место) хотят МРОТ не меньше 33 тыс., в Челябинске согласны на 32 300 руб. (16 место), у Перми 28-е место (жители хотят МРОТ в 30 400 руб.).