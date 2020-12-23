"Автомобилист" уступил челябинскому "Трактору" на домашнем льду

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб "Автомобилист" уступил победу челябинскому "Трактору". Игра проходила на домашнем льду и закончилась со счетом 2:3 в пользу приезжей команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии со ссылкой на свердловский клуб, шайбы забросили:

0:1 Бывальцев (Пилут, Оберг)

0:2 Кравцов (Гика, Бэйлен)

1:2 Бочаров (Березин, Куликов)

1:3 Бэйлен

2:3 Обидин (Куликов, Геноуэй)

Несмотря на то, что в первом периоде лидирующие позиции занимали игроки "Автомобилиста", челябинцы все же открыли счет, а после перерыва вырвались вперед. Андрей Обидин на последней минуте забил еще одну шайбу, сократив разницу в счете до минимума, однако спасти положение команды уже не было времени.

Следующая игра "Автомобилиста" запланирована на 24 декабря. В 19.00 на льду КРК "Уралец" команда встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".