"Автомобилист" уступил челябинскому "Трактору" на домашнем льду
В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб "Автомобилист" уступил победу челябинскому "Трактору". Игра проходила на домашнем льду и закончилась со счетом 2:3 в пользу приезжей команды.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии со ссылкой на свердловский клуб, шайбы забросили:
0:1 Бывальцев (Пилут, Оберг)
0:2 Кравцов (Гика, Бэйлен)
1:2 Бочаров (Березин, Куликов)
1:3 Бэйлен
2:3 Обидин (Куликов, Геноуэй)
Несмотря на то, что в первом периоде лидирующие позиции занимали игроки "Автомобилиста", челябинцы все же открыли счет, а после перерыва вырвались вперед. Андрей Обидин на последней минуте забил еще одну шайбу, сократив разницу в счете до минимума, однако спасти положение команды уже не было времени.
Следующая игра "Автомобилиста" запланирована на 24 декабря. В 19.00 на льду КРК "Уралец" команда встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".