Глава Pfizer пока не собирается делать себе прививку

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла пока не сделал себе прививку вакцины от коронавируса, разработанную его компанией вместе с BioNTech. Об этом сообщает Business Today.

Как заявил Бурла, ему 59 лет, поэтому пока ему не рекомендуется делать прививку.

По его словам, Pfizer проводит множество опросов о том, чтó люди будут считать убедительным свидетельством безопасности вакцины. И один из главных ответов – это то, что привиться должно руководство компании. И этот ответ даже перевешивает то, чтобы вакцинировался Джо Байден (который это сделал вчера). Но пока руководство компании приняло решение не торопиться и не вакцинироваться, сообщил Бурла.

При этом он уверен, что с вакцинацией все пройдет гладко. Pfizer заявила, что в следующем году она произведет 1,3 млрд доз своей вакцины в рамках "обязательства перед миром". Себя, судя по ответу, Бурла в состав мира не включает. Стоит над миром?

Как уже сообщалось, по состоянию на 18 декабря более 3 тыс. американцев (из 113 тыс.) после прививки вакциной Pfizer оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, при испытании вакцины умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация.