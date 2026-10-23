В Европе летом из-за жары погибли больше 50 тысяч человек

В Европе летом 2026 г. погибли десятки тысяч жителей. Причина – сильная жара.

По данным Politico. Умерли по меньшей мере 50 тыс. европейцев. Такой вывод исследователи сделали на основании данных из 850 городов по всей Европе, "а значит, общее число умерших – с учётом сельских районов – ещё больше".

Учёные также установили, что нынешнее лето стало самым смертоносным в XXI веке, значительно превзойдя все предыдущие показатели. Две трети этих смертей связаны с изменением климата, пишет ТАСС.