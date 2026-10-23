В Госдуме предложили жестче наказывать за езду без прав

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за управление машиной без водительских прав. Документ уже разместили на сайте парламента.

Авторы проекта хотят увеличить штраф за первое нарушение с 15 000 до 30 000 рублей. А если водитель попадется без прав повторно, ему грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей - сейчас за повторную езду без удостоверения отдельного наказания нет.

Еще одно изменение - на новые штрафы не будут давать скидку 25%, если оплатить их в течение 30 дней.

В пояснительной записке к законопроекту говорят, что такие нарушения встречаются часто: каждый год больше 12 000 водителей получают наказание по этой статье минимум три раза.