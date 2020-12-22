78-летний Джо Байден привился вакциной от Pfizer

78-летний избранный президент США Джо Байден сделал прививку от COVID-19.

Байдену в прямом эфире сделали первую инъекцию вакцины от Pfizer в больнице в Ньюарке – родного для политика штата Делавэр. Байден был вполне доволен и призвал американцев последовать его примеру, как только им будет доступна вакцина.

В США вакцину BNT162b2 зарегистрировали в начале декабря, также ее одобрили в Великобритании, Канаде, а буквально накануне – в Евросоюзе.

Как и российский "Спутник V", вакцина от Pfizer и BioNTech вводится двумя инъекциями с разницей в три недели. Создатели препарата говорят, что его эффективность достигает 95%. Правда, уже есть сведения о сильной аллергической реакции у некоторых привитых – случаи зафиксированы в США и Великобритании.