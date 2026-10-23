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Фото: Вадим Мананников

Корпоративный университет РМК и СберУниверситет договорились о сотрудничестве

В пятницу, 23 октября, Корпоративный университет Русской медной компании и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве на 2026-2027 годы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, церемония прошла в Москве в кампусе СберУниверситета на X конференции "Больше чем обучение". Стороны будут вместе разрабатывать образовательные программы для руководителей и специалистов горно-металлургической отрасли, обмениваться экспертизой и площадками, а также развивать цифровые образовательные решения.

Корпоративный университет РМК и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве(2026)|Фото: Вадим Мананников

Соглашение со стороны Корпоративного университета РМК подписал его директор Айрат Хафизов. Со стороны СберУниверситета – заместитель генерального директора Олег Михайлов.

Партнёры создадут совместные программы, которые объединят отраслевую экспертизу горно-металлургического производства с компетенциями в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, лидерства и управления.

Корпоративный университет РМК и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве(2026)|Фото: Вадим Мананников

"Корпоративный университет РМК не просто адаптируется к переменам – вместе с надёжными партнёрами мы создаём будущее корпоративного обучения. Соглашение со СберУниверситетом открывает возможность соединить производственную экспертизу РМК, накопленный образовательный опыт и мощь искусственного интеллекта. Старт даёт пилот "Цифровой университет": здесь мы протестируем, как ИИ помогает быстрее разрабатывать образовательные программы и осваивать навыки, необходимые для успеха бизнеса", - рассказал директор Корпоративного университета РМК Айрат Хафизов.

В рамках соглашения Корпоративный университет РМК протестирует модуль "Цифровой университет" – цифровую платформу СберУниверситета, которая объединяет сервисы для обучения сотрудников в одном месте. Платформа помогает создавать персонализированную траекторию обучения, контент и тренировочную симуляцию исходя из запроса клиента.

Корпоративный университет РМК и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве(2026)|Фото: Вадим Мананников

Отдельный блок соглашения посвящён площадкам: на базе Корпоративного университета РМК в Екатеринбурге появится площадка для программ СберУниверситета, а Корпоративный университет РМК получит собственный формат присутствия в кампусе СберУниверситета. Цифровые образовательные модули СберУниверситета войдут в программы профессиональной переподготовки Корпоративного университета РМК.

"Промышленность входит в период, когда конкурентоспособность компании определяется не только оборудованием, но и скоростью, с которой люди осваивают искусственный интеллект и новые модели управления. Мы строим с Корпоративным университетом РМК не каталог программ, а общую образовательную инфраструктуру: совместные площадки в Москве и Екатеринбурге, встроенные цифровые модули и собственную школу преподавателей из числа производственных экспертов. Это позволит отрасли готовить руководителей быстрее, чем меняются технологии", - отметил заместитель генерального директора СберУниверситета Олег Михайлов.

Корпоративный университет РМК и СберУниверситет подписали соглашение о сотрудничестве(2026)|Фото: Вадим Мананников

Конференция "Больше чем обучение" проходит 23-24 октября 2026 года уже в десятый раз. Она посвящена вызовам в сфере образования, развития человека и организаций в эпоху искусственного интеллекта. Первый день объединяет три трека: Технологии, Человек и Организации. Второй, День взаимного развития, адресован наставникам, менторам, коучам и фасилитаторам. Очные программы конференции также проходят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

Справка

Корпоративный университет РМК – целая экосистема непрерывного развития персонала: от рабочих до топ-менеджеров, а также руководителей и владельцев бизнеса. В портфеле 250 образовательных программ, как производственных, так и управленческих. Корпоративный университет РМК с 2027 года планирует делиться экспертизой в области производства, управления и промышленной безопасности с партнёрами, специалистами отрасли и всеми, кто хочет развивать профессиональные компетенции.

Будут доступны образовательные программы по ключевым направлениям деятельности: от цифровых технологий и автоматизации до лидерства, командной работы и производственной безопасности. У партнёров будет возможность ознакомиться с практиками работы предприятий компании благодаря стажировкам на производственных площадках.

СберУниверситет – образовательный центр для топ-менеджеров, руководителей и владельцев бизнеса. В портфеле более 600 образовательных решений по искусственному интеллекту, финансам и лидерству.

В основе программ лежит практико-ориентированный подход, реальные кейсы и глубокая экспертиза Сбера. Для корпоративных клиентов СберУниверситет разрабатывает кастомизированные программы с учётом задач и специфики конкретного бизнеса.

Теги: Корпоративный университет РМК, СберУниверситет, соглашение, договор, сотрудничество


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