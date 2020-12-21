Правительство собирается ввести биометрическую идентификацию обучающихся

Правительство РФ готовит постановление о биометрической идентификации обучающихся, проект которого размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В двух словах суть проекта сводится к следующему. После принуждения обучающихся к дистанционному обучению их нужно биометрически идентифицировать, однозначно привязав через биометрию к цифровым системам. Проект так и называется: "Об установлении особенностей использования дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, при проведении промежуточной аттестации на 2020/21 учебный год по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры".

То есть речь идет о введении цифрового контроля через биометрию за всеми действиями обучающихся.

Проект постановления начинается со слов "в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", то есть все это делается якобы из-за коронавируса. Он включает положение об особенностях использования дистанционных технологий. Учебные заведения "вправе осуществлять проведение промежуточной аттестации на 2020/21 учебный год с использованием дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих... идентификацию личности обучающихся, являющихся гражданами Российской Федерации, посредством единой биометрической системы".

При этом отмечается, что дистанционные образовательные технологии применяются с согласия обучающегося при наличии у него: 1) подтвержденной учетной записи в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"; 2) размещенных биометрических персональных данных в единой биометрической системе.

То есть формально биометрическая идентификация обучающихся является добровольной. Но, как это нередко бывает, по факту может стать добровольно-принудительной. Учебное заведение, отправившее обучающихся на дистанционный режим, может поставить их перед фактом, что "теперь так".

Отметим, что в пояснительной записке говорится о реализации прав граждан на "образование в удаленной форме", то есть признается, что сбор биометрии - это следствие "дистанта".

Институт общественного уполномоченного по защите семьи (ОУЗС) опасается, что, хотя формально проект постановления и является временным, действие которого распространяется на 2020/21 учебный год, однако на самом деле останется и после указанного срока. В аналитической записке о единой биометрической системе ОУЗС ранее писал, что если банкам удастся собрать более или менее значимое количество биометрических персональных данных, за этим неизбежно последует добровольно-принудительное распространение биометрии на многие другие сферы жизни, причем добровольности будет все меньше, а принудительности все больше.

Если студент хотя бы один раз пройдет промежуточную аттестацию через биометрию, то эти данные останутся в ЕБС и ЕСИА навсегда, что позволит в будущем отслеживать его с помощью собранной биометрии. Поэтому главная цель постановления Правительства – за счет пассивных и подневольных студентов наполнить биометрическими персональными данными ЕБС, в которую граждане не спешат входить добровольно. Вторая цель - максимально навязать дистанционное обучение, полагает ОУЗС.

Общественное обсуждение проекта будет проходить всего лишь до 25 декабря.