Использование биометрических данных россиян решено расширить

Минцифры направило в Правительство поправки к законопроекту, который расширяет сферу применения биометрических данных россиян, пишет "Коммерсант". Увеличивается как круг людей, у которых будут требовать биометрию, так и число таких организаций.

Речь идет о поправках в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые в первом чтении были приняты еще в июле 2019 года. Согласно им, под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов, банки будут собирать с россиян их биометрические данные: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужную оболочку глаза, а также рисунок вен ладони.

По данным издания, ЦБ и ФСБ согласовали последний вариант законопроекта. Сбор биометрии будет осуществляться после идентификации гражданина при личной явке в офис банка или МФЦ и будет проходить по "самым высоким требованиям информационной безопасности, установленным на уровне законодательства".

Законопроект расширяет круг организаций с банков до всех участников финансового рынка. А наряду с единой биометрической системой (ЕБС) будут использоваться и коммерческие биометрические системы, которые должны сверяться с ЕБС. Вероятно, но последнем требовании настояла ФСБ. Банкиры этим недовольны. Они считают, что повышенные требования к обработке биометрических данных окажутся для них невыгодными, а банки не должны быть подотчетными государству. По существу, банки хотят быть "государством в государстве".

При этом, как отмечал депутат Госдумы Николай Николаев, до сих пор так и нет внятного ответа от "цифровиков", как можно гарантировать гражданам, что данные на них не будут переданы третьим лицам или не окажутся в открытом доступе. Фактически от гражданина отчуждаются его "цифровая копия", которую он уже никак не может контролировать.