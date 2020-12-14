Использование биометрических данных россиян решено расширить

14 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
биометрическая система, биометрические данные (2017) | Фото: www.taggerd.su

Использование биометрических данных россиян решено расширить

Минцифры направило в Правительство поправки к законопроекту, который расширяет сферу применения биометрических данных россиян, пишет "Коммерсант". Увеличивается как круг людей, у которых будут требовать биометрию, так и число таких организаций.
Читайте также:

Речь идет о поправках в Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые в первом чтении были приняты еще в июле 2019 года. Согласно им, под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов, банки будут собирать с россиян их биометрические данные: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужную оболочку глаза, а также рисунок вен ладони.

По данным издания, ЦБ и ФСБ согласовали последний вариант законопроекта. Сбор биометрии будет осуществляться после идентификации гражданина при личной явке в офис банка или МФЦ и будет проходить по "самым высоким требованиям информационной безопасности, установленным на уровне законодательства".

Законопроект расширяет круг организаций с банков до всех участников финансового рынка. А наряду с единой биометрической системой (ЕБС) будут использоваться и коммерческие биометрические системы, которые должны сверяться с ЕБС. Вероятно, но последнем требовании настояла ФСБ. Банкиры этим недовольны. Они считают, что повышенные требования к обработке биометрических данных окажутся для них невыгодными, а банки не должны быть подотчетными государству. По существу, банки хотят быть "государством в государстве".

При этом, как отмечал депутат Госдумы Николай Николаев, до сих пор так и нет внятного ответа от "цифровиков", как можно гарантировать гражданам, что данные на них не будут переданы третьим лицам или не окажутся в открытом доступе. Фактически от гражданина отчуждаются его "цифровая копия", которую он уже никак не может контролировать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Использование биометрических данных россиян решено расширить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: биометрия, персональные данные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети