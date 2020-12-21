Экологическая экспертиза одобрила проект строительства Красноуфимского полигона ТКО

21 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Мусор, полигон, Саранпауль (2020) | Фото: vk.com, Антон Пантин

Экологическая экспертиза одобрила проект строительства Красноуфимского полигона ТКО

Проект строительства полигона твердых коммунальных отходов Красноуфимска соответствует установленным законодательством РФ требованиям в области охраны окружающей среды и возможен для реализации. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, такое заключение сделано по результатам повторной государственной экологической экспертизы и утверждено соответствующим приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Эксперты под руководством кандидата военных наук, доцента и генерального директора ООО "Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта" Владимира Тушонкова рассмотрели проектную документацию объекта. Также ими были внимательно изучены отчеты о результатах инженерных изысканий, материалы общественных обсуждений, копии публикаций о строительстве комплекса ТКО в "Российской газете", "Областной газете", газете "Вперед" и копию протокола общественных слушаний в поселке Сарана.

Мусоровозы(2020)|Фото: Накануне.RU

В ходе проведенной работы специалистами были детально исследованы общие сведения о предусмотренном под строительство полигона земельном участке и его сопряжении с близлежащими населенными пунктами, поверхностными водными источниками и особо охраняемыми природными зонами. Кроме этого, экспертами были рассмотрены все потенциальные риски негативного влияния объекта на растительный и животный мир, его геологическую среду, близлежащие источники подземных вод, почвенный покров и атмосферный воздух.

С учетом предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую гидрогеологическую среду, комиссией сделан вывод о том, что строительство Красноуфимского полигона ТКО допустимо. Как говорится в заключении, оно соответствует всем СанПиНам и требованиям природоохранного законодательства России.

Напомним, в мае этого года Правительство РФ удовлетворило заявку Среднего Урала и для сохранения устойчивости работы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами выделило из федерального бюджета на поддержку свердловских операторов 219 миллионов рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экологическая экспертиза одобрила проект строительства Красноуфимского полигона ТКО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Красноуфимск, полигон, ТКО, экспертиза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.02.2020 12:29 Мск Красноуфимцы, не желающие строительства мусоросортировочного комплекса, потребовали отставки министра
Ранее 20.02.2020 08:50 Мск Уральцы выйдут на митинг против строительства мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети