Экологическая экспертиза одобрила проект строительства Красноуфимского полигона ТКО

Проект строительства полигона твердых коммунальных отходов Красноуфимска соответствует установленным законодательством РФ требованиям в области охраны окружающей среды и возможен для реализации. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, такое заключение сделано по результатам повторной государственной экологической экспертизы и утверждено соответствующим приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Эксперты под руководством кандидата военных наук, доцента и генерального директора ООО "Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта" Владимира Тушонкова рассмотрели проектную документацию объекта. Также ими были внимательно изучены отчеты о результатах инженерных изысканий, материалы общественных обсуждений, копии публикаций о строительстве комплекса ТКО в "Российской газете", "Областной газете", газете "Вперед" и копию протокола общественных слушаний в поселке Сарана.

В ходе проведенной работы специалистами были детально исследованы общие сведения о предусмотренном под строительство полигона земельном участке и его сопряжении с близлежащими населенными пунктами, поверхностными водными источниками и особо охраняемыми природными зонами. Кроме этого, экспертами были рассмотрены все потенциальные риски негативного влияния объекта на растительный и животный мир, его геологическую среду, близлежащие источники подземных вод, почвенный покров и атмосферный воздух.

С учетом предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую гидрогеологическую среду, комиссией сделан вывод о том, что строительство Красноуфимского полигона ТКО допустимо. Как говорится в заключении, оно соответствует всем СанПиНам и требованиям природоохранного законодательства России.

Напомним, в мае этого года Правительство РФ удовлетворило заявку Среднего Урала и для сохранения устойчивости работы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами выделило из федерального бюджета на поддержку свердловских операторов 219 миллионов рублей.