28 Декабря 2020
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Политика Свердловская область
пикет против мусорного полигона в Красноуфимске (2020) | Фото: vk.com/rosnepom

Жители Урала на трассе встали в многокилометровый пикет против мусорного полигона

Жители Красноуфимска устроили необычную акцию — в минувшие выходные они встали в 5-километровый пикет на трассе. Об этом сообщает паблик "Россия — не помойка" во "В контакте".

Недовольные планами по возведению мусоросортировочного комплекса уральцы выстроились вдоль трассы с соблюдением правил одиночного пикетирования. Очередь растянулась на 5 км. На плакатах было и обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, в котором говорится, что он "изменил присяге".

(2020)|Фото: vk.com/rosnepom

(2020)|Фото: vk.com/rosnepom

Видеозапись пикета выложил в "Ютюбе" эколог, член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов.

Комментарий ГИБДД и мэрии Красноуфимска к моменту публикации получить не удалось. В минЖКХ Свердловской области рассказали Накануне.RU, что вышедших на пикеты людей ввели в заблуждение, сообщив, что к ним якобы будут свозиться отходы из Москвы, однако на самом деле таких планов нет и даже чисто экономически такая схема будет невыгодной.

Напомним, в Красноуфимске, который называют уральским Шиесом, ранее уже проходили акции протеста против строительства МСК рядом с городом, в экологически чистом районе, где находится детский оздоровительный лагерь "Чайка". Люди требовали отставки министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и лишения ООО "ТБО "Экосервис" статуса регионального оператора. Недавно власти сообщали, что экологическая экспертиза одобрила проект строительства Красноуфимского полигона ТКО. Однако Арбитражный суд пока расторг концессионное соглашение по возведению МСК.

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Жители Урала на трассе встали в многокилометровый пикет против мусорного полигона

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Теги: пикет, красноуфимск, пятикилометровый пикет, мусорный полигон



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