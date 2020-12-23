Суд запретил строительство мусорного полигона в "уральском Шиесе"

В истории со строительством мусорного полигона в Красноуфимске - новый неожиданный поворот. Арбитражный суд Свердловской области вынес решение расторгнуть концессионное соглашение и договор аренды участка под планируемый мусоросортировочный комплекс (МСК). Об этом гласит судебное решение, размещенное на сайте инстанции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Иск удовлетворить полностью. Во встречном иске отказать", - сказано на сайте суда.

Также ООО ТБО "Экосервис" должно выплатить мэрии Красноуфимска компенсацию в размере 2, 5 млн руб. Требования ООО ТБО "Экосервис" о компенсации расходов в размере 68 млн руб. суд постановил отклонить.

Напомним, в Красноуфимске, который называют уральским Шиесом, проходили акции протеста против строительства МСК рядом с городом, в экологически чистом районе, где находится детский оздоровительный лагерь "Чайка". Люди требовали отставки министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и лишения ООО "ТБО "Экосервис" статуса регионального оператора.