28 Декабря 2020
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митинг против мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске (2020) | Фото: Эдуард Мансуров

"Это вымысел": в свердловском министерстве ЖКХ опровергли захоронение мусора из Москвы в Красноуфимске

В министерстве ЖКХ и энергетики Свердловской области отреагировали на акцию протеста против строительства мусорного полигона на территории Красноуфимска.  Люди выстроились на трассе с плакатами. Протяженность  составила 5 километров.  Так протестующие, в первую очередь, протестовали против захоронения мусора из Москвы в их городе.  Как передает Накануне.RU областные чиновники опровергли данную информацию, назвав ее вымыслом.

"Указанная информация распространяется противниками строительства мусоросортировочного комплекса и полигона захоронения ТКО в Красноуфимске, является вымышленной и абсолютно не соответствует действительности. В средствах массовой информации появились сведения о возможном транспортировании твердых коммунальных отходов из Москвы для размещения на планируемом в городском округе Красноуфимск полигоне. До этого в Министерство поступали обращения граждан о размещении радиоактивных отходов на полигоне города Красноуфимска, строительство которого запланировано с целью достижения результатов регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)", - отметили в инстанции.

Так же представители областного министерства ЖКХ подчеркнули, что мусор будет привозиться на полигон из Артей, Ачита и Михайловского. Также будут утилизироваться отходы и из самого Красноуфимска и района, прилегающего  к городу.

 

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"Это вымысел": в свердловском министерстве ЖКХ опровергли захоронение мусора из Москвы в Красноуфимске

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Теги: Красноуфимск, мусорный полигон, акция, министерство жкх



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