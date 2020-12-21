СМИ: "Справедливая Россия" обсуждает возможное слияние с двумя малыми партиями

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" создали комиссию для подготовки объединения.

Работа продвигается достаточно тяжело: малые партии хотят проходные места для их лидеров в партсписке на выборах в Госдуму в 2021 году и гарантий того, что их проекты не растворятся в "Справедливой России".

Как считают в "Справедливой России", малые партии им не особо и нужны. По словам экспертов, сам факт объединения может стать для избирателей "Справедливой России" символом ее обновления. Представители партий не подтвердили, но и не опровергли информацию об объединении, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Администрация президента России инициирует объединение "Справедливой России" и малых партий, таких как "Родина" и партия "За правду".

В руководстве "СР" и источники, близкие к Кремлю, цель объединения - "утилизировать небольшие партийные проекты". Как предполагается, объединительный съезд партий пройдет в декабре.