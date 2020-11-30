Миронов подвтердил переговоры о коалиции с другими партиями

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прокомментировал планы объединиться с другими партиями.

Напомним, газета "Ведомости" сообщила, что Администрация президента России инициирует объединение "Справедливой России" и малых партий, таких как "Родина" и партия "За правду".

Как сообщили источники "Ведомостей" в руководстве "СР" и источники, близкие к Кремлю, цель объединения - "утилизировать небольшие партийные проекты". Как предполагается, объединительный съезд партий пройдет в декабре.

Переговоры ведутся, в том числе с "Родиной", "Патриотами России" и Российской партией пенсионеров за справедливость.

"Удивляет переполох, который на ровном месте устроили некоторые СМИ, начавшие вдруг писать о том, что "Справедливая Россия" объединяется то с одной партией, то с двумя, то с тремя-четырьмя. Новости в этом никакой нет", - заявил Миронов.

Политик напомнил, что уже два года ведет переговоры о коалиции, но пока не готов уточнить, с кем именно.

Глава "СР" при этом убежден, что справороссы могут обойтись без альянса с малыми партиями на выборах в Госдуму, сообщает НСН.

Он призвал своих коллег из малых левых партий отбросить личные амбиции и не растаскивать голоса избирателей в угоду "Единой России". "Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости", - подчеркнул он.