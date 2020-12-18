18 Декабря 2020
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Украина, урок истории, телевидение (2020) | Фото: украинское ТВ

Мовный омбудсмен Украины: с января русский язык под запретом

Украинский уполномоченный по "защите мовы" Тарас Кремень напомнил и одновременно пригрозил, что с 16 января практически во всех сферах жизни использование русского языка, гарантированное конституцией страны, запрещается. Нарушителей будут карать штрафами.
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Согласно антиконституционному закону, который вступит в силу в январе, все поставщики услуг должны обслуживать клиентов и представлять информацию только на мове. Перейти на русский язык можно лишь по просьбе клиента, но лишь при согласии того, кто оказывает услуги. То есть "свидомые украинцы" получают "законную" возможность отказать клиенту в праве на обслуживание на родном для него русском языке. Хотя по факту это делалось и ранее.

Запрет русского языка распространяется в том числе на медицинское обслуживание, социальные услуги, кружки, секции. Кремень призвал доносить на тех, кто не будет подчиняться этим требованиям. Их будут штрафовать. "Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер", то штраф составит от 5100 до 6800 грн и будет бить больше по репутации заведений, заявил чиновник. Хотя для кружков и пр. это будет удар и по карману.

При этом основным языком общения на Украине по-прежнему остается русский язык. Так, по данным недавнего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. Это почти совпадает с данными опроса 2008 года, проведенного американским Институтом Гэллапа, согласно которым для 83% жителей Украины родным является именно русский язык.

Однако в переписи населения 2001 года русскими себя назвали только 30% населения, что позволяет украинским властям манипулировать с понятием "родной язык", который по украински звучит "ридна мова" и имеет однозначный подтекст.

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Мовный омбудсмен Украины: с января русский язык под запретом

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Теги: Украина, русский язык



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