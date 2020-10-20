Школьное пространство Украины остается по-прежнему двуязычным

Старший научный сотрудник Института украинской мовы НАН Украины Оксана Данилевская заявила, что школьное пространство республики остается по-прежнему двуязычным, несмотря на все попытки вытравить русский язык. Об этом она сказала на круглом столе "Мова".

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По ее словам, в 1991 году на мове обучались 47% школьников, сегодня - 90%. На первый взгляд, это монолингвичная ситуация. Но массовый опрос показал, что на переменах, после школы, учителя с родителями общаются по-русски. Особенно это выражено в крупных городах. В целом половина школьников и учителей республики говорят по-русски.

Данилевская ратует за принуждение учителей к мове даже на переменах.

Напомним, с 1 сентября 2020 года все школы Украины должны были перейти на мову. А правительство намерено увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык. Новый закон о мове, принятый в 2019 году, подразумевает беспощадную украинизацию и вытравливание русского языка из всех сфер жизни.