Новый языковой скандал на Украине закончился тем, что бывший глава Киева забрал свои слова обратно

На Украине произошел второй громкий языковой скандал за два дня. На этот раз в киевской клинике "Добробут" бывший глава киевской горадминитсрации Владимир Бондаренко оскорбил медсестру и потребовал не использовать русский язык. Скандал, судя по всему, завершился тем, что Бондаренко все-таки пошел на попятную.

Бондаренко делали перевязку, и медсестра, которая ассистировала врачу, говорила по-русски. Тот потребовал перейти на мову, но что получил ответ медсестры, что она будет говорить так, как ей удобно. При этом бывший чиновник сослался почему-то на конституцию республики, в статье 10 которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка" (и языковой закон ей в этом противоречит, т.е. является антиконституционным).

Бондаренко написал, что решил уйти из кабинета, но "в спину услышал оскорбления, выкрики, а потом удар ногой и ругательство, чтобы я шел прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда". Он пригрозил обратиться в полицию.

Однако на этот раз учреждение, в отличие от днепропетровского вуза, вступилось за своих сотрудников, хотя и не столько за русский язык. Врач Вадим Елизаров заявил, что он был на "евромайдане", затем помогал украинским боевикам против Донбасса в мобильном госпитале и не будет извиняться перед Бондаренко, так как тот оскорблял медсестру.

"Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, то эта женщина может быть спокойна - я смогу за нее постоять", - сказал Елизаров.

Клиника потребовала от Бондаренко опровергнуть свои слова, поскольку есть свидетели оскорблений и унижений медсестры с его стороны, а вот заявления о физическом и словесном насилии против него вляются ложью. И клиника не потерпит оскорблений своих сотрудников. В противном случае клиника обратится в суд.

В результате Бондаренко свой пост удалил. Издание "Страна" полагает, что его поведение было действительно оскорбительным и вызывающим. И экс-чиновник решил подобру-поздорову просто удалить свой скандальный пост.

Отметим, что подобные скандалы на Украине спровоцированы новым языковым законом, который противоречит конституции и требует от всех, кто работает с посетителями, говорить на рабочем месте только на мове.