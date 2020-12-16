"Высота – не главное": директор Парка Маяковского о новом колесе обозрения

Директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман объяснила, почему новое колесо обозрения будет именно 35 метров в высоту. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

"Мы рассматривали разные предложения, и мне кажется, что высота колеса – это не определяющий фактор. Мы поднимали дроны и смотрели разницу: 35, 50, 75 метров. И если бы речь шла о локации городского пруда, то разница была бы действительно принципиальной.

В парке колесо – это важный аттракцион, но это не самое важное, что есть в парке. В любом случае, и с высоты в 35 метров, и с высоты в 75 метров видно в основном лесной массив, а не центр города", - отметила Екатерина.

По ее словам, ключевыми факторами, по которым принималось решение о высоте, стали благоустройство и финансовые условия.

"Чем выше колесо, тем оно дороже и тем менее выгодны фактические финансовые результаты по установке. Поэтому это было комплексное решение. Я думаю, что все оценят, насколько современным может быть благоустройство и как оно может быть интегрировано в такой классический аттракцион, как колесо обозрения", - заключила Кейльман

Напомним, ранее Парк Маяковского определился с победителем конкурса на установку нового колеса обозрения. Компания "Новые городские развлечения" предложила установить колесо российского производства высотой 35 метров, что на 10 метров выше прежнего аттракциона.

Новая конструкция появится в парке уже в мае 2021 года. Общая сумма инвестиций составит порядка 60 млн руб., из них на благоустройство инвестор планирует потратить 12 млн.