19 Октября 2020
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Благоустройство парка Маяковского в Екатеринбурге (2020) | Фото: Пресс-служба Парка Маяковского

Новое колесо обозрения высотой в 35 метров появится в екатеринбургском парке Маяковского уже следующей весной

Парк Маяковского определился с победителем конкурса на установку нового колеса обозрения. Напомним, что старая конструкция стоит в парке еще с 1983 г. и давно требует обновления. Компания "Новые городские развлечения", предложила установить колесо российского производства высотой 35 м., что на 10 м. выше прежнего аттракциона. Новая конструкция появится в парке уже в мае 2021 г.

Благоустройство парка Маяковского в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба Парка Маяковского

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в экспертную комиссию вошел начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, и директор МБУК ЕЦПКиО Екатерина Кейльман. Вместе с другими участниками, они отбирали проекты, основываясь на локации, финансовых условиях, технических аспектах благоустройство прилегающей территории и сроки установки нового колеса.

На новом аттракционе будет 20 закрытых кабинок, в том числе повышенной комфортности. Одновременно в одной кабинке может прокатиться от четырех до шести человек, что позволит всего за час обслуживать до 900 посетителей парка.

Внимание было уделено не только функционалу, но и внешнему виду аттракциона. Мало того, что колесо обозрения будет видно практически с любой точки парка, у подножия конструкции появится новая зона для игр и отдыха, которая станет кульминация всей территории парка, как обещают создатели.

Благоустройство парка Маяковского в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба Парка Маяковского

"Особая задача состояла в сохранении и развитии уже существующего ландшафта, который удалось интересно обыграть в новой концепции, - сообщили в пресс-службе парка. - Место имеет свой естественный уклон — холм служит в качестве смотровой площадки. Поэтому вся территория будет посвящена исследованию и изучению окружающего мира. Это одна из первых подобных площадок в России, где зона отдыха и развлечений будет выполнена в научно-познавательной тематике. При этом большое значение уделяется бережному отношению к природе и гармоничному взаимодействию с ней. Планируется создание детской игровой площадки с возможностью проведения мероприятий, экспериментов и опытов в естественной среде: игры с водой, деревом, песком и др.".

Гости парка смогут дойти до площадки витиеватыми дорожками в виде радиального лабиринта, что позволит отказаться от крутых подъемов и сделать посещение парка более доступным для всех категорий граждан. Интересно и то, что инфраструктура подразумевает круглогодичное использование, а уклон около аттракциона сделает игры с канатом, скалолазную стенку и всесезонные горки еще более захватывающими.

Общая сумма инвестиций - порядка 60 млн руб., из них на благоустройство инвестор планирует потратить 12 млн руб. За эти средства у нового колеса обозрения также появится программируемая иллюминация. С помощью подсветки можно будет создать визуальную иллюзию объемного звездного неба.

Благоустройство парка Маяковского в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба Парка Маяковского

"Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более, что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в Парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки", - рассказала директор парка Маяковского Екатерина Кейльман.

Основываясь на положительных результатах конкурсной процедуры, парк Маяковского собирается в ближайшее время объявить еще один конкурс. В этот раз - на размещение новых детских и экстремальных аттракционов.

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Новое колесо обозрения высотой в 35 метров появится в екатеринбургском парке Маяковского уже следующей весной

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Теги: Колесо обозрения, парк Маяковского, конкурс, проект, победитель



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