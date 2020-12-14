Правительство потребовало снизить стоимость килограмма сахара до 46 рублей

Нельзя допустить, чтобы в условиях снижения доходов продукты дорожали. И производство должно оставаться выгодным для бизнеса, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.

Минсельхоз и Минэкономразвития отчитались по мерам по снижению цен на некоторые категории продуктов. На прошлой неделе, напомним, недовольство ростом цен выразил Владимир Путин.

Так, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова до 20 декабря производители продуктов и крупнейшие торговые сети должны заключить соглашения о снижении цен на ряд товаров, в том числе на сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Ограничения, предусмотренные соглашениями, будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Ответственность за заключение соглашений будут нести Минпромторг и Минсельхоз, контролировать их соблюдение будет Федеральная антимонопольная служба.

Кроме того, для производителей сахара будут доступны короткие кредиты под 1-5% на покупку сахарной свеклы. Эта мера потребует выделения из бюджета порядка 2 млрд руб., сообщил глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В следующем году предполагается увеличение посевных площадей по сахарной свекле – должно быть засеяно чуть более 1 млн га. В регионы направлены телеграммы о необходимости увеличения сева. Правительство планирует, что таким образом удастся на 6,5 млн т (до более чем 40 млн т) увеличить сбор сахарной свеклы (по сравнению с текущим годом), которая может быть переработана в 6 млн т сахара при потребности страны в 5,9 млн т. Предполагается, что цена производителя от введения всех этих мер должна составить до 36 руб. за килограмм сахара, в рознице килограмм должен стоить не более 46 руб.

В качестве одной из дополнительных меры Минсельхоз готов снизить пошлины на импорт тростникового сахара.

Подготовлены документы для повышения вывозных пошлин на семена подсолнечника (повышенная ставка будет действовать до 30 июня 2021 года). Также может быть повышена ставка пошлины на вывоз подсолнечного масла, но эта мера, по словам Патрушева, будет использована, если не будут соблюдаться соглашения между производителями и продавцами. В итоге цена литра подсолнечного масла в рознице должна составлять не более 110 руб.

С 15 февраля по 30 июня 2021 года будет действовать квота на экспорт зерновых – 17,5 млн тонн. Также будут установлены повышенные вывозные пошлины – с 15 февраля по 30 июня.

Мукомолам и хлебопекарням государство собирается направить прямые субсидии для компенсации закупки продовольственного зерна и муки соответственно. Так, на субсидии для хлебопеков потребуется 3 млрд руб. из бюджета, на помощь мукомолам – 4,2 млрд руб. Стоимость тонны пшеницы в центральной России должна составить не более 14 тыс. руб. без НДС.

Патрушев отметил, что средства от повышения таможенных пошлин целесообразно будет направить на меры поддержки аграриев.

По словам Решетникова, есть предложение изменить норму закона от 2008 года, которая позволяет правительству регулировать цены на социально значимые продукты в экстренных случаях. Сейчас закон разрешает это делать, если колебание цены в рамках одного месяца составляет 30% и более. По мнению министра, это явно завышенная норма и ее надо снизить до 10% и вообще передать право устанавливать размер колебания цен правительству. Для этого необходимо изменение законодательства. Ограничивать цены на продукты правительство сейчас может на срок до 90 дней.

Мишустин добавил, что более 6,5 млрд руб. будет направлено в качестве возмещения части затрат на модернизацию и строительство новых объектов аграрного сектора в регионах. всего будут профинансировано более сотни проектов из 34 регионов страны.

"Важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. Своевременность их должна быть, не когда продукты уже подорожали. Все инструменты для этого есть. Но использовать их надо было нам раньше. Ваша [министров] задача – контролировать это и не допускать подобных ситуаций", - заявил Мишустин, добавив, что первый вице-премьер Андрей Белоусов создаст правительственную группу, которая будет заниматься мониторингом цен на социально значимые товары. "Каждый из вас несет за это персональную ответственность", - заключил председатель правительства.