13 Декабря 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

"Решить в течение недели!": Путин жестко потребовал от кабмина стабилизировать ситуацию с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства решить вопрос с ценами на продукты на следующей неделе.

Запись с совещания с кабмином была показана в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", - сказал Путин.

"Решить в течение недели!" - добавил президент.

Он поручил завершить все согласования в течение понедельника-вторника и в начале следующей недели выпустить "соответствующие управленческие решения".

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", - сказал президент на совещании.

Напомним, 9 декабря Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам поднял тему доступности продовольствия для населения и указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос правительству после критики президента. Позже стало известно о том, что российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Глава кабмина поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране. По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети.

Ритейлеры смогут обеспечить россиянам возможность покупать продукты по доступным ценам, об этом, комментируя ситуацию, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

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"Решить в течение недели!": Путин жестко потребовал от кабмина стабилизировать ситуацию с ценами на продукты

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Теги: владимир путин, цены на продукты, кабмин



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