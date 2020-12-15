Минпромторг: дефицита после сдерживания цен на основные товары не ожидается

Стабилизация цен на социально значимые товары не приведет к их дефициту.

Как сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, основные торговые сети страны с весны текущего года сохраняют как минимум двухмесячный запас продуктов из основной потребительской корзины, сообщает "Коммерсант".

Напомним, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова до 20 декабря производители продуктов и крупнейшие торговые сети должны заключить соглашения о снижении цен на ряд товаров, в том числе на сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Ограничения, предусмотренные соглашениями, будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Ответственность за заключение соглашений будут нести Минпромторг и Минсельхоз, контролировать их соблюдение будет Федеральная антимонопольная служба.

Как сообщалась, 10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос правительству после критики президента. Глава кабмина поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране. По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети.