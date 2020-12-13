Ритейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Ритейлеры смогут обеспечить россиянам возможность покупать продукты по доступным ценам, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он заверил, что такая возможность есть.

Таким образом Беляков прокомментировал ситуацию с ростом цен на продовольствие, которая дошла до президента. Речь об этом зашла в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1.

Напомним, 10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос правительству после того, как Владимир Путин указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

Позже стало известно о том, что российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Мишустин поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране. По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети.