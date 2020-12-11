Определился седьмой резидент ТОСЭР "Новоуральск"

В пятницу, 11 декабря, управляющая компания "Атом ТОР" в формате видеоконференцсвязи подписала соглашение с новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новоуральск" – компанией "Экоальянс".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, "Экоальянс" стал седьмым резидентом территории опережающего развития с проектом "Создание высокотехнологичного производства катализаторов и нейтрализаторов нового поколения для автомобильного транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями, удовлетворяющих нормам Евро-4/5/6".

"Объем заявленных инвестиций – 2 миллиарда 393 миллиона рублей. Планируется создание 15 рабочих мест", - рассказала заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко.

Генеральный директор "Атом-ТОР" Николай Пегин, подписавший документ, напомнил, что организациям, которые желают разместить производство на территории опережающего развития "Новоуральск", предоставляются льготы по уплате налога на прибыль и имущество организаций. Также резиденты ТОСЭР в течение 10 лет со дня получения статуса резидента применяют пониженные тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды – 7,6% вместо 30%, и процедуру свободной таможенной зоны.

А директор компании "Экоальянс" Тарас Пекарский считает, что новый статус позволит его предприятию усилить позиции на автомобильном рынке России и выйти за рубеж.

"Резидентство в ТОСЭР для нас почетно и интересно, но также дает нам весомые экономические преимущества, особенно в части применения преференций по уплате таможенных пошлин и НДС. Это дает шанс вывести проект на хорошие экономические показатели", - уверен Пекарский.

Напомним, Новоуральск получил статус территории опережающего социально-экономического развития в начале 2019 года.

Недавно четвертой ТОСЭР в Свердловской области стал уральский моногород Верхняя Тура. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.