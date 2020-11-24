На Среднем Урале создана четвертая ТОСЭР: документ подписал Мишустин

Уральский моногород Верхняя Тура стал четвертой территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В октябре 2020 года губернатор Евгений Куйвашев представил заявку региона на создание ТОСЭР заместителю председателя Правительства Юрию Трутневу, где она получила одобрение. Новый статус территории будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

"В настоящее время более 21% всех работающих в Верхней Туре заняты на одном предприятии – Верхнетуринском машиностроительном заводе. Необходимо усиливать развитие бизнес-инициативы и привлекать инвесторов. Налоговые преференции, которые предусмотрены при присвоении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития, позволят сократить сроки окупаемости проектов, а "высвобожденные" средства направить на реализацию новых.

Присвоение статуса ТОСЭР городскому округу Верхняя Тура позволит снизить зависимость бюджета и социально-экономической ситуации в городе от градообразующего предприятия, привлечь новых инвесторов, получить дополнительные инвестиции в размере 7,3 млрд рублей, дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды – 7,8 млрд рублей, создать 417 новых рабочих мест", - прокомментировала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В постановлении Правительства определено, что после регистрации в течение первого года резиденты территории должны инвестировать в проекты не менее 2,5 млн рублей и создать не менее 10 новых постоянно действующих рабочих мест. С инициативой реализовать в Верхней Туре инвестиционные проекты в области деревопереработки уже выступили компании "Синергия" и "ТУРА-ЛЕС".

"Кроме основных видов деятельности по обработке древесины, предусмотренных в соответствии с проектами якорных резидентов ТОСЭР, у территории есть хороший потенциал для привлечения других резидентов. Планируется реализация проектов по таким видам деятельности, как растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, металлургическое производство, производство пищевых продуктов, химических веществ, электрического оборудования, мебели, обеспечение электрической и тепловой энергии и других", - добавила Виктория Казакова.

Напомним, ТОСЭР – это инструмент развития территорий, предназначенный для поддержки монопрофильных и закрытых городов. Компании-резиденты могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и другие преференции. Ранее статус территорий опережающего социально-экономического развития в Свердловской области был присвоен Краснотурьинску, Лесному и Новоуральску.