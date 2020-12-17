Стал известен восьмой резидент ТОСЭР "Новоуральск"

Научно-производственное объединение "Центротех" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ") стало восьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новоуральск".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Атом-ТОР" Николай Пегин и гендиректор НПО "Центротех" Илья Кавелашвили. Объем инвестиций по бизнес-плану составит порядка 1 миллиарда рублей, будет создано не менее 200 новых рабочих мест.

"Центротех обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Новый проект компании будет реализован на площадке, которая обеспечена всей необходимой инфраструктурой, и может быть при необходимости модернизирована в соответствии с потребностями.

Губернатором Евгением Куйвашевым уделяется большое внимание развитию преференциальных территорий, с помощью которых наращивается инновационный, кадровый, технологический потенциал региона", - прокомментировала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Мы гордимся тем, что бизнес-климат, создаваемый сегодня на ТОСЭР, помогает компаниям стратегически важных отраслей российской экономики развивать инновационные технологии и доказывать мировое лидерство в области атомной энергетики", - заявил глава "Атом-ТОР" Николай Пегин.

А генеральный директор НПО "Центротех" Илья Кавелашвили отметил, что компания планирует реализовать на ТОСЭР "Новоуральск" сразу шесть наукоемких проектов. Речь идет о модернизации производства газовых центрифуг, создании производства накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах, выпуске оборудования для систем очистки бурового раствора, производстве электролизеров, создании центров аддитивных технологий и технологической компетенции "полимерные композиционные материалы".

"Налоговые льготы и административные преференции, применяемые на ТОСЭР по отношению к бизнесу, будут способствовать достижению максимальной прибыльности предприятия и повышению конкурентоспособности на открытом рынке", - считает он.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития "Новоуральск" была создана в 2019 году. Свои проекты здесь развивают уже восемь компаний с общим объемом инвестиционных обязательств порядка 4 миллиардов рублей. Их выход на плановую мощность обеспечит создание свыше 700 рабочих мест.

На прошлой неделе определился седьмой резидент ТОСЭР "Новоуральск" – им стала компания "Экоальянс".