Главы ЕС договорились о продлении санкций против Москвы

Руководители стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры будут действовать еще шесть месяцев, глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter. По его словам, решение было принято на саммите ЕС.

Решение о продлении санкций против Москвы приняли без обсуждения. Теперь принятое решение должен утвердить Совет Евросоюза, сообщает ТАСС.

Тем временем, в Великобритании введены санкции в отношении трех российских граждан. Причиной является ситуация, связанная с правами человека в Чечне.

Напомним, что недавно в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова Вашингтон также расширил санкции.