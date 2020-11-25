25 Ноября 2020
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Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: КГБУ &quot;Приморская авиабаза&quot;

На полное восстановление электроснабжения Приморью потребуется около двух недель

В Приморском крае, пострадавшем от ледяного шторма, электричество и водоснабжение постепенно возвращается в дома.

Так, на острове Русский энергетики уже подали свет в поселок Шигино, на очереди подключение Подножья. В районе Морского кладбища строители завершили установку трех опор и занимаются натяжением проводов. После испытания линии по ней будет дано напряжение, и жители района Чуркин получат свет.

Как сообщает Regnum, энергетики в течение еще двух недель будут восстанавливать поврежденную инфраструктуру в населенных пунктах края. Отмечается, что к работам привлечены специалисты из других регионов страны, так как объем повреждений очень большой.

Напомним, 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь, в результате повреждены линии электропередач, прекратилось снабжение насосных станций. Тысячи человек остались без света, воды и отопления, восстановительные работы ведутся до сих пор. Власти Приморья ввели режим ЧС.

Для восстановления энергоснабжения в Приморском крае необходимо около 180 млн рублей, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. По его словам, это предварительная сумма, она может вырасти.

Ранее жители Владивостока заявили о том, что в городе после ледяного шторма коммунальные службы ничего не чистят и не убирают. На странице мэр Олега Гуменюка в Instagram местные жители оставляют гневные комментарии.

По их словам, лестницы и тротуары не только не расчищены, но даже ничем не просыпаны, поваленные деревья никто не убирает, а в травмпунктах не хватает мест.

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На полное восстановление электроснабжения Приморью потребуется около двух недель

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Теги: приморье, ледяной дождь



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