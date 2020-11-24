24 Ноября 2020
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Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: КГБУ &quot;Приморская авиабаза&quot;

"Как после бомбежки". Владивостокцы жалуются, что город не убирают после ледяного шторма

Жители Владивостока заявили о том, что в городе после ледяного шторма коммунальные службы ничего не чистят и не убирают.

На странице мэр Олега Гуменюка в Instagram местные жители оставляют гневные комментарии.

По их словам, лестницы и тротуары не только не расчищены, но даже ничем не просыпаны, поваленные деревья никто не убирает, а в травмпунктах не хватает мест.

"Это действительно кошмар. Пришлось зашивать порванную руку у знакомых на дому, у которых дочь студентка стоматологии", "Город выглядит как после бомбежки, никто не убирает поваленные деревья, родители с детьми идут по дороге. Отопления нет. Город без хозяина. Это все неделю продолжается", - пишут горожане.

Последствия ледяного шторма во Владивостоке(2020)|Фото: КГБУ "Приморская авиабаза"

Последствия ледяного шторма во Владивостоке(2020)|Фото: Александр Сафронов, Правительство Приморского края

Жители дома 134а по проспекту 100-летия Владивостока рассказали, что своими силами и средствами восстановили линию подачи электроэнергии по двум домам.

Между тем, в пресс-службе мэрии Владивостока заявляют, что в круглосуточном режиме устраняют последствия циклона¸ в работах задействовано 457 человек и 160 единиц техники, пишет Regnum.

Ранее глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что вылечился от COVID-19 и готов к активной работе.

Напомним, 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь, в результате повреждены линии электропередач, прекратилось снабжение насосных станций. Тысячи человек остались без света, воды и отопления, восстановительные работы ведутся до сих пор. Власти Приморья ввели режим ЧС.

Для восстановления энергоснабжения в Приморском крае необходимо около 180 млн рублей, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. По его словам, это предварительная сумма, она может вырасти.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам.

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"Как после бомбежки". Владивостокцы жалуются, что город не убирают после ледяного шторма

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Теги: владивосток, ледяной дождь



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