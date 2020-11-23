23 Ноября 2020
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Политика За рубежом
(2011) | Фото:akado.ru

Билл Гейтс: Мир ожидает новая пандемия

Мир ожидает новая эпидемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет.

Как сообщил один из создателей компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. Бизнесмен отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование на коронавирус и изолировали зараженных людей.

Как считает Билл Гейтс, остальным странам надо повысить эффективность способов тестирования на COVID-19, сообщает РБК.

Ранее Гейтс заявил, только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от COVID-19 обеспечит возвращение жизни человечества к норме.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, что нужно для окончательного преодоления последствий эпидемии коронавируса и нормализации жизни.

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Билл Гейтс: Мир ожидает новая пандемия

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Теги: Билл Гейтс, коронавирус, эпидемия



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Ранее 21.09.2020 02:34 Мск Билл Гейтс: Эпидемия коронавируса завершится не раньше 2022 года

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