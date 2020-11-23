Билл Гейтс: Мир ожидает новая пандемия
Мир ожидает новая эпидемия, которая может наступить как через три года, так и через 20 лет.
Как сообщил один из создателей компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, следующая пандемия может оказаться менее разрушительной, если мир извлечет уроки из текущей и будет готовиться к новым вызовам. Бизнесмен отметил реакцию на распространение коронавируса Южной Кореи и Австралии, которые очень быстро проводили тестирование на коронавирус и изолировали зараженных людей.
Как считает Билл Гейтс, остальным странам надо повысить эффективность способов тестирования на COVID-19, сообщает РБК.
Ранее Гейтс заявил, только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от COVID-19 обеспечит возвращение жизни человечества к норме.
Таким образом, он ответил на вопрос о том, что нужно для окончательного преодоления последствий эпидемии коронавируса и нормализации жизни.