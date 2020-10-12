Билл Гейтc: только сверхэффективная вакцина от коронавируса вернет жизнь к норме

Только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от COVID-19 обеспечит возвращение жизни человечества к норме, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Таким образом, он ответил на вопрос о том, что нужно для окончательного преодоления последствий эпидемии коронавируса и нормализации жизни.

По словам миллиардера, сверхэффективная вакцина "позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе", сообщает ТАСС.

Ранее Гейтс сообщил, что пиндемия COVID-19 завершится "в лучшем случае" в 2022 году.

Он считает, что если в начале следующего года начнется применение вакцины, то к лету в США ситуация начнет выравниваться, а к началу 2022 года "деятельность придет в норму".