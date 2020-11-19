Суд на два месяца запретил Михаилу Меню "определенные действия"

Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню Басманный суд назначил запрет определенных действий на два месяца, сообщает "Интерфакс".

Ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области был задержан накануне. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.