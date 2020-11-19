Бывший губернатор Ивановской области Мень не признает вину в растрате

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате.

Как сообщил его адвокат Мурад Мусаев, Мень считает претензии недоразумением. Как отметил правозащитник, он пока не знает, на какие действия господина Меня будет введен запрет, сообщает РИА "Новости".

Мень обвиняется в растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона.

Как сообщалось, он был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.