Экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня задержали

Аудитор Счетной палаты России, экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень задержан сотрудниками ФСБ и полиции, его везут на допрос в Следственный комитет, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Инсайдер сообщил, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность.

Уголовное дело на экс-губернатора и экс-министра строительства завели по статье "растрата", размер ущерба для бюджета Ивановской области оценивается в 700 млн руб. Эпизод, вменяемый Меню, относится к 2011 году. С 2005 по 2013 гг. Мень занимал пост губернатора.