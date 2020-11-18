СФ дал добро на задержание Михаила Меня по делу о растрате

Совет Федерации единогласно разрешил задержать аудитора Счетной палаты России Михаила Меня по делу о растрате. С соответствующим представлением к сенаторам обратился Генеральный прокурор Игорь Краснов.

По версии следствия, Мень может быть причастен к хищению в 2011 году 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.

Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 гг., в отставку ушел добровольно, после чего работал в федеральном правительстве, в 2018 году был назначен аудитором Счетной палаты.