Песков: Путин пока не снял Меня с должности аудитора СП

Президент России Владимир Путин пока не делал представление Федеральному Собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин в курсе дела Меня, которого следствие обвиняет в растрате, добавил представитель Кремля.

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области был задержан накануне. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.