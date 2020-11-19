19 Ноября 2020
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Политика В России
Михаил Мень (2019) | Фото: duma.gov.ru

Песков: Путин пока не снял Меня с должности аудитора СП

Президент России Владимир Путин пока не делал представление Федеральному Собранию о прекращении полномочий аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин в курсе дела Меня, которого следствие обвиняет в растрате, добавил представитель Кремля.

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области был задержан накануне. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.

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Песков: Путин пока не снял Меня с должности аудитора СП

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Теги: владимир путин, михаил мень, дмитрий песков



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