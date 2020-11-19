Отмененный из-за COVID-19 матч "Йокерит" – "Автомобилист" перенесли на следующий год

Континентальная хоккейная лига определила новую дату матча между "Йокеритом" и "Автомобилистом", который должен был состояться 26 октября в Финляндии.

Напомним, после возвращения с выезда в октябре "Йокерит" прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была немедленно отправлена на карантин. В результате в КХЛ приняли решение об отмене матчей "Йокерит" – "Автомобилист" (26 октября) и "Йокерит" – "Витязь" (28 октября).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", теперь назначена новая дата встречи с финнами: игра пройдет 10 января следующего года в Екатеринбурге. При этом "хозяином" в данном матче будет считаться "Йокерит".

Напомним, перед началом сезона вспышка COVID-19 произошла и в "Автомобилисте". Болели как игроки команды, так и главный тренер Билл Питерс.