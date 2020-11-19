Рокировка: "Аэрофлот" возглавит гендиректор ГТЛК, в ГТЛК отправили экс-министра Дитриха

Правительство решило судьбу освободившегося кресла главы "Аэрофлота". Напомним, на прошлой неделе гендиректор национального перевозчика Виталий Савельев был утвержден Госдумой на пост министра транспорта России по представлению Михаила Мишустина.

"Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора "Аэрофлота". На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в "Аэрофлот" в ближайшее время. Согласно этому документу на заседании, посвящённом избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Еще одна директива предписывает поддержать назначение Полубояринова на пост председателя совета директоров компании.

Полубояринов уже назывался в качестве основного кандидата на этот пост. Он уже входит в совет директоров "Аэрофлота". Девять месяцев назад Полубояринов стал главой ГТЛК - крупнейшего лизингодателя страны, до этого был зампредом ВЭБа с того же 2009-го года. А до этого около десяти лет Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и планированию. Так что для него это своеобразное возвращение домой.

Кто же займет место Полубояринова в лизинговой компании? Все просто. Правительство рекомендовало назначить на пост генерального директора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгения Дитриха, экс-министра транспорта. Для него это очевидное понижение в должности, которое, как пишут некоторые СМИ, бывший министр и сам не хотел принимать. Сразу после его отставки Дитриху пророчили кресло врио губернатора Белгородской области, но то ли он сам не захотел уходить в регионы, то ли такого плана и не было, и накануне Владимир Путин назначил врио главы Белгородчины совсем другого человека.