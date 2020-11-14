Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в штате Пенсильвания
Пока еще действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он побеждает на выборах в штате Пенсильвания.
"Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге. Это означает, в соответствии с нашей великой Конституцией, что мы выиграли в штате Пенсильвания!", - заявил глава Соединенных Штатов в своем Твиттере.
Выборы президента США прошли еще 3 ноября, но победитель до сих пор официально не назван. Причина в том, что в некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов избирателей.
Между тем, в Китае уже осторожно поздравили с победой на выборах соперника Трампа – демократа Джо Байдена.