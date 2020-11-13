Китай осторожно поздравил Байдена и Харрис с победой

Официальный Пекин впервые озвучил своё отношение к тому, кого из кандидатов на пост президента США стоит считать победителем. В ходе брифинга МИД КНР представитель ведомства Ван Вэньбинь поздравил с победой американских демократов. "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем г-на Байдена и г-жу Харрис", - заявил китайский дипломат. Однако свое выступление он сопроводил оговоркой о том, что результаты выборов в Соединённых Штатах будут определены в соответствии с законами и процедурами США.

Тем не менее, считать, будто Китай окончательно поддержал Байдена, не стоит, отмечает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. "Это не официальная поздравительная телеграмма от Си Цзиньпина, которая последует, вероятно, только после объявления итогов выборов. Но, вероятно, китайцы уже просчитали шансы Трампа на оспаривание итогов голосования. А, во-вторых, сегодняшнее заявление МИД могло быть сделано, чтобы отмстить Трампу за его антикитайские выпады", - рассказал эксперт в беседе с Накануне.RU.

Агентство Infox обращает внимание на то, что реакция Трампа на возможную победу Байдена пока непонятна. По некоторым данным, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 г., по другим - всё же намерен оспорить итоги нынешней президентской гонки. Байден провозгласил себя избранным президентом США еще 7 ноября, и хотя формально подсчет голосов еще не завершен, многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.