13 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Посол КНР в Белоруссии Се Сяоюн и министр иностранных дел Белоруссии В. Макеуй (2020) | Фото: mp.weixin.qq.com

"Железные друзья": в Белоруссию прибыл новый посол Китая

В Белоруссии приступает к должностным обязанностям посол КНР Се Сяоюн. Посольство Китая опубликовало фотографию вручения копий верительных грамот министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею.
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Се Сяоюн находится на дипломатических должностях с 1990 г. В последнее десятилетие работает преимущественно на постсоветском пространстве. Среди прочего он был генконсулом КНР в Санкт-Петербурге с 2010 по 2012-й, затем до 2015-го служил посланником при посольстве в РФ, после этого недолго проработал в управлении кадров МИД КНР, а в 2016-2018 гг. вице-президент девелоперской компании по разработке полезных ископаемых при АКОО "Петрочайна". После этого - заместитель генерального секретаря ШОС.

В сообщении посольства говорится, что Се Сяоюн передал Владимиру Макею "сердечные приветствия" от министра иностранных дел КНР Ван И, а также напомнил о развитии всестороннего стратегического, которое осуществляется благодаря заботе лидеров двух стран.

Посол КНР в Белоруссии Се Сяоюн и министр иностранных дел Белоруссии В. Макеуй(2020)|Фото: mp.weixin.qq.com

"Посольство Китая в Беларуси и я готовы работать с белорусскими партнерами для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и вывода китайско-белорусских отношений на новый уровень", - также упомянул Се Сяоюн.

Владимир Макей, в свою очередь поприветствовал посла, подчеркнул, что Минск и Пекин являются всепогодными партнёрами и "железными друзьями". Кроме того он напомнил о неизменной взаимопомощи, которая оказывается в том, что касается ключевых интересов основных проблем друг друга. По мнению министра сотрудничество между Белоруссией и Китаем в сферах экономики и торговли, инвестиций, науки и технологий, гуманитарных наук дало плодотворные результаты, и Минск намерен впредь продолжать такое сотрудничество.

Стоит отметить, что информации о вручении оригиналов верительных грамот президенту Белоруссии Александру Лукашено нет данных ни в китайских, ни в белорусских источниках. Почему речь в первую очередь идёт лишь о вручении копий и диалоге на уровне министра тоже не сообщается

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"Железные друзья": в Белоруссию прибыл новый посол Китая

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Теги: Китай, Белоруссия, посол



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