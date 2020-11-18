18 Ноября 2020
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Политика В России Санкт-Петербург Москва
(2019) | Фото: cikrf.ru

ЦИК рекомендует назначить главу Курортного района Петербурга председателем горизбиркома

Центральная избирательная комиссия предложила назначить председателем Санкт-Петербургского горизбиркома Наталью Чечину, главу администрации Курортного района северной столицы.
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"Соответствующее постановление будет направлено губернатору Санкт-Петербурга. Кандидатура Сергея Цыпляева, представленная общественной организацией "Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона", не поддержана большинством голосов членов ЦИК России", - говорится в сообщении ЦИК России.

Напомним, ранее ушел в отставку Виктор Миненко, прежний председатель горизбиркома. Этому предшествовали многочисленные скандалы и противостояние с ЦИК.

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ЦИК рекомендует назначить главу Курортного района Петербурга председателем горизбиркома

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Теги: цик, горизбирком, виктор миненко, наталья чечина, санкт-петербург



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Ранее 13.11.2020 01:32 Мск Снят с должности глава избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко

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