ЦИК рекомендует назначить главу Курортного района Петербурга председателем горизбиркома

Центральная избирательная комиссия предложила назначить председателем Санкт-Петербургского горизбиркома Наталью Чечину, главу администрации Курортного района северной столицы.

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"Соответствующее постановление будет направлено губернатору Санкт-Петербурга. Кандидатура Сергея Цыпляева, представленная общественной организацией "Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона", не поддержана большинством голосов членов ЦИК России", - говорится в сообщении ЦИК России.

Напомним, ранее ушел в отставку Виктор Миненко, прежний председатель горизбиркома. Этому предшествовали многочисленные скандалы и противостояние с ЦИК.