В Армении расследуют дело об организации протестов

В Армении завели уголовное дело из-за акции протеста в Ереване.

оно расследуется по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка".

11 ноября несколько тысяч человек вышли на улицы Еревана с требованием отставки главы кабмина Армении Никола Пашиняна, который ранее подписал соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Сотрудник правоохранительных органов задержали более 130 человек, сообщает "Коммерсант.

Накануне протестующие в Ереване предъявили парламенту ультиматум. Ранее оппозиционные партии объявили о начале процесса дератификации соглашения по Карабаху, но для того, чтобы процедура стала законной, им не хватит значительного числа голосов.