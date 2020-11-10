10 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР
Ночные протесты у здания парламента в Ереване (2020) | Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Протестующие в Ереване предъявили парламенту ультиматум

В центре Еревана собираются недовольные решением правительства о заключении мирного соглашения с Азербайджаном при посредничестве Москвы. Они настаивают на продолжении военных действий или заключении соглашения на других условиях.

Так, командир добровольческого батальона "Арабо" Манвел Егиазарян обратился к депутатам правящего альянса "Мой шаг" с призывом до полудня (11 мск) явиться в здание парламента и начать процесс дератификации трехстороннего соглашения по Карабаху, передает "Sputnik Армения".

Егизарян обещал гарантировать безопасность депутатов, если они явятся. В противном случае он обещал "найти всех, даже если они убегут в Африку, и призвать к ответственности".

Ранее оппозиционные партии объявили о начале процесса дератификации соглашения, но для того, чтобы процедура стала законной, им не хватит значительного числа голосов.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев уже настаивает на официальном участии Турции в миротворческой операции.

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Протестующие в Ереване предъявили парламенту ультиматум

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Теги: ереван, добровольцы, дератификация соглашения, мирное соглашение



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