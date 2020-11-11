11 Ноября 2020
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Происшествия В бывшем СССР
Ночные протесты у здания парламента в Ереване (2020) | Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

В Ереване начались задержания на митинге против решения по Карабаху

В Ереване полицейские задерживают пришедших на митинг против решения премьер-министра Армении принять условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Представители оппозиционных партий проводят акцию на площадь Свободы.

Полиция заявляет, что массовые собрания запрещены в условиях действующего в стране режима военного положения, пишет "Интерфакс".

Накануне протестующие в Ереване предъявили парламенту ультиматум. Ранее оппозиционные партии объявили о начале процесса дератификации соглашения по Карабаху, но для того, чтобы процедура стала законной, им не хватит значительного числа голосов.

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В Ереване начались задержания на митинге против решения по Карабаху

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Теги: ереван, митинг, карабах



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