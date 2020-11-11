В Ереване начались задержания на митинге против решения по Карабаху

В Ереване полицейские задерживают пришедших на митинг против решения премьер-министра Армении принять условия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Представители оппозиционных партий проводят акцию на площадь Свободы.

Полиция заявляет, что массовые собрания запрещены в условиях действующего в стране режима военного положения, пишет "Интерфакс".

Накануне протестующие в Ереване предъявили парламенту ультиматум. Ранее оппозиционные партии объявили о начале процесса дератификации соглашения по Карабаху, но для того, чтобы процедура стала законной, им не хватит значительного числа голосов.