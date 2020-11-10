10 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР
Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Пашинян: На подписании соглашения по Карабаху настаивала армия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Нагорному Карабаху настаивала армия.

"Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал Пашинян в прямом эфире в фейсбуке.

По его словам, соглашение невыгодно для армянской стороны, но его неподписание оказало бы отрицательное влияние на боеспособность.

Напомним, Пашинян сообщил о достижении договоренностей о прекращении войны 9 ноября. По его словам, для него это решение стало очень трудным.

Российский президент Владимир Путин подтвердил достижение договоренности. По его словам, военные действия прекращаются с 10 ноября, в Карабахе разместят российских миротворцев.

После подписания соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе в Армении начались протесты. В центре Еревана собираются недовольные решением правительства о заключении мирного соглашения с Азебрайджаном при посредничестве Москвы. Они настаивают на продолжении военных действий или заключении соглашения на других условиях.

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Пашинян: На подписании соглашения по Карабаху настаивала армия

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Теги: армения, никол пашинян, карабах, армия



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