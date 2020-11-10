Достигнута договоренность о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин подтвердил достижение договоренности с Арменией и Азербайджаном о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Как отметил глава государства, это произойдет уже с 10 ноября. Путин выразил надежду на то, что подписанное соглашение создаст основу для долгосрочного урегулирования карабахского конфликта.

Согласно договоренностям, стороны обменяются военнопленными, а также телами погибших. Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, а в Карабахе разместят российских миротворцев.

9 ноября о достижении договоренностей о прекращении войны сообщил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, для него это решение стало очень трудным, пишут "Известия".

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин призвал все силы в Карабахе к немедленному прекращению огня. До этого президент дважды поговорил по телефону с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Тот, в свою очередь, заявлял, что расположенные в Армении российские силы могут быть использованы для обеспечения безопасности республики. Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база, а также совместная система ПВО.