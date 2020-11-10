Путин подписал закон о Конституционном суде

Конституционный суд России будет состоять из 11 судей, а его председателем и заместителем могут стать не только представители КС.

Об этом говорится в новом законе, который подписал президент РФ Владимир Путин. Документам запрещается судьям критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказываться по вопросам, которые может рассматривать суд. Участники закрытого совещания не имеют права разглашать его содержание и результаты голосования.

Проводить заседания КС может в присутствии не менее восьми судей, а принимать решения могут не менее шести судей.

Председателя КС и его заместителей могут назначать не из числа его судей. Депутаты одобрили внесенный в парламент президентом России Владимиром Путиным закон 27 октября. Сенаторы поддержали проект 3 ноября. 360

Ранее глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в общих чертах описал коллегам ключевые изменения, которые вносят конституционные законы. Почти все они связаны с поправками в Конституцию, принятыми летом этого года. Но есть и исключения.

Например, пресловутая поправка Клишаса – Крашенинникова об особом мнении судий Конституционного суда.